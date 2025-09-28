Palmeiras prepara queixa à CBF por condições do gramado da Fonte Nova

Lesões de Lucas Evangelista e Piquerez aumentam insatisfação do clube com o estado do campo em derrota para o Bahia / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras deve oficializar, nos próximos dias, uma reclamação à CBF sobre o estado do gramado da Arena Fonte Nova. O palco da partida contra o Bahia neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro foi alvo de muitas reclamações do Verdão durante o embate. O clube alviverde atribui as condições do campo como fator determinante para as lesões sofridas por Lucas Evangelista e Piquerez, ambos substituídos ainda no primeiro tempo. “Assim que o duelo terminar, entraremos com essa reclamação”, declarou o diretor de futebol Anderson Barros, em entrevista à TV Globo, confirmando a medida que será adotada pela diretoria.