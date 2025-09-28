Novorizontino empata com o Vila Nova e desperdiça chance de entrar no G4

Tigres empatam em partida da 29ª rodada e ficam mais distantes do acesso à Série A de 2026 / Crédito: Jogada 10

O Novorizontino ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Vila Nova, neste domingo (28), em partida da 29ª rodada da Série B, no Jorge Ismael di Biasi. Junior Todinho abriu o placar para os visitantes aos 18 minutos do primeiro tempo, enquanto os paulistas igualaram com Waguininho, aos 31 minutos da etapa complementar, no “duelo dos tigres”. Com o resultado, o Novorizontino desperdiçou a chance de entrar no G4 da Série B. Aliás, está em quinto lugar, com 47 pontos em 29 jogos, e não pode cair de posições ao longo da rodada. Os quatro primeiros são Criciúma (49), Goiás (49), Athletico (48) e Coritiba (47). Vale lembrar que os alviverdes ainda jogam na rodada.