Kaio Jorge analisa partida do Cruzeiro e foca no Flamengo: “Decisão”

Assim, o atacante fez uma análise do comportamento do time na partida, principalmente no início do primeiro e segundo tempo. Além disso, o jogador comentou sobre o campeonato ter um jogo atrás do outro e que por isso, não dá tempo para se lamentar com a derrota.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro e do Cruzeiro na temporada, Kaio Jorge não teve muitas oportunidades de marcar na derrota por 2 a 0 para o Vasco, neste sábado (27), pela 25° rodada da competição.

“A gente sabia que ia ser uma partida muito difícil, jogar aqui é sempre complicado. A gente começou a partida um pouco desligada ali, acabou tomando gol nesta partida, acabou dificultando. No segundo tempo, a gente acabou tomando outro gol e dificultou mais ainda. Mas não tem tempo para lamentar. Brasileirão é muito corrido, complicado, então a gente vai focar no Flamengo. Quinta-feira a gente tem uma decisão”, disse Kaio Jorge.

O Vasco abriu o placar logo nos primeiros minutos da partida. Paulo Henrique fez uma finta em cima de Kaiki e cruzou para Rayan abrir o placar, aos 6. No início do segundo tempo, novamente o lateral-direito levou a melhor, dessa vez, contra Matheus Henrique, e ele mesmo ampliou o placar, aos 15 minutos.

Com o resultado, a Raposa perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Brasileiro e na próxima partida, tem um confronto direto com o líder, Flamengo. As equipes se enfrentam na quinta-feira (2), no Maracanã. O Cruzeiro soma 50 pontos, enquanto o Rubro-Negro está com 51 e ainda joga na rodada. O Palmeiras é o terceiro colocado com 49 pontos, e três jogos a menos em relação a Raposa.