Bittencourt fala sobre chegada de Zubeldía no Fluminense: ‘nome que nos encantava’

O presidente do Tricolor também comentou sobre a saída de Renato Gaúcho, que surpreendeu toda a comissão, mas "faz parte do futebol"

Em entrevista coletiva durante a apresentação do novo técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, o presidente Mário Bittencourt comentou sobre o pedido de Renato Gaúcho para deixar o clube. A decisão do treinador ocorreu após a eliminação do Tricolor Carioca para o Lanús, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Neste sábado (27), Bittencourt ressaltou que, em nenhum momento, a diretoria pensou em trocar o comando técnico antes do pedido de Renato. Segundo ele, a temporada tem sido considerada positiva e pode se tornar ainda melhor caso o Fluminense conquiste a Copa do Brasil, onde já está na semifinal.

“Fomos quarto colocado na Copa do Mundo de Clubes e, no Brasileiro, em razão de estar nas três competições, poderíamos estar um pouco mais acima, mas temos condições de buscar a vaga na Libertadores, que é um compromisso nosso internamente”, afirmou o presidente. Saída de Renato Gaúcho surpreendeu a diretoria De acordo com Mário Bittencourt, a saída de Renato Gaúcho foi inesperada. O técnico comunicou sua decisão ainda no vestiário do Maracanã, logo após a eliminação na Sul-Americana. “Fui surpreendido, o Renato disse que não queria continuar e tudo que ele falou na entrevista foi o que aconteceu. Disse que estava desgastado com questões externas, estava chateado com algumas coisas que estava ouvindo e isso estava deixando ele desgostoso com o dia a dia, não com o Fluminense. Tentei acabar com a ideia, porque ainda tínhamos coisas a conquistar, mas ele estava irredutível”, explicou. Negociação com Luis Zubeldía foi rápida e transparente Apesar do impacto da saída de Renato, o clube se mobilizou rapidamente para garantir um novo técnico. O escolhido foi Luis Zubeldía, único nome consultado pela diretoria.