Barcelona x Real Sociedad: onde assistir e escalações

Times se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A caça ao líder Real Madrid continua. Neste domingo (28), o Barcelona recebe a Real Sociedad às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

O Barça está invicto na temporada e é o vice-líder do Campeonato Espanhol, com 16 pontos, mas continua com dois pontos a menos que o líder Real Madrid, único time com 100% de aproveitamento. O Barcelona vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Oviedo, de virada. Contudo, o técnico Hansi Flick terá baixas importantes para o jogo deste domingo. Raphinha e Joan García, lesionados, se juntaram a Gavi, Ter Stegen, Balde e Fermín Lopez no departamento médico do clube. A boa notícia, no entanto, fica pela possibilidade de retorno do Lamine Yamal, recuperado de lesão.

Como chega a Real Sociedad Por outro lado, a Real Sociedad não faz um bom início de temporada e precisa acabar com a irregularidade. O time tem somente uma vitória em seis rodadas e aparece na 16ª posição, com cinco pontos. Além disso, a vantagem sobre o Oviedo, primeiro na zona de rebaixamento, é de apenas dois. Para o duelo deste domingo, o técnico segue sem poder contar com Oskarsson e Ruperez, lesionados.