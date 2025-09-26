PSG x Auxerre: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipe parisiense tenta se reabilitar após derrota para o Olympique, enquanto os visitantes buscam surpreender no Parque dos Príncipes / Crédito: Jogada 10

Depois de perder o clássico para o Olympique de Marselha, o PSG tenta se recuperar na Ligue 1 2025/26, neste sábado (27). Afinal, os comandados do técnico Luís Enrique medem forças com o Auxerre pela 6ª rodada da competição nacional, às 16h05 (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Dessa forma, a equipe parisiense soma 12 pontos e está empatado com o líder Monaco. No momento, o arquirrival está à frente por causa do número de gols marcados. Os visitantes, por sua vez, têm seis pontos, na nona colocação.

Onde assistir O confronto deste sábado (28) terá a transmissão da CazéTV, no Youtube. Como chega o Paris Saint-Germain O técnico Luís Enrique não poderá contar com Ousmane Dembélé, ganhador da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo. Afinal, o francês sofreu uma distensão muscular e segue fora de combate. Além disso, Bradley Barcola e João Neves também estarão de fora, enquanto Desiré Doue teve um problema na panturrilha. Outro que também não deve estar em campo é o zagueiro Marquinhos, pois pode ser preservado para o jogo da Champions League, contra o Barcelona.