No Rio de Janeiro! NFL anuncia nova partida no Brasil

O Rio de Janeiro vai receber a NFL em 2026. A partida de futebol americano será realizada pela primeira vez no Maracanã. Aliás, a liga anunciou nesta sexta-feira (26) um acordo para realizar, no mínimo, três partidas de temporada regular ao longo dos próximos cinco anos na cidade.

“Aproveitando o sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais empolgados em jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo, o Rio de Janeiro. Estamos ansiosos para trabalhar próximos aos nossos parceiros municipais e estaduais no Rio, no histórico Maracanã, aprofundando nossos laços com dezenas de milhões de fãs no Brasil e em toda América do Sul”, comemorou o comissário da NFL, Roger Goodell.