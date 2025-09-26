Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Libra critica ação judicial movida pelo Flamengo

Liga divulga nota nesta sexta-feira e afirma que não poupará esforços para defender o que foi acordado entre os clubes e a entidade
A Libra (grupo de 14 clubes das séries A e B) criticou a ação judicial movida pelo Flamengo contra o bloco, que gerou o bloqueio de repasses financeiros. Segundo a instituição, o rubro-negro alega que sofreu prejuízo no contrato bilionário da negociação dos direitos de transmissão das partidas do Brasileirão.

Na nota, a Libra explica que o Flamengo questiona o “modelo vigente” da negociação dos direitos, embora o assunto já tenha sido discutido.

“A LiBRA repudia a decisão unilateral e repentina da atual gestão do Flamengo, que moveu ação judicial contra o conjunto de clubes do qual faz parte, bloqueando repasses financeiros consagrados em contrato e desgastando a harmonia do grupo ao questionar acordos já pacificados”, diz o documento.

Em março de 2024, os clubes da Libra assinaram um acordo com a Globo para transmissão dos jogos do Brasileirão entre 2025 e 2029. O grupo, afinal, vendeu os ativos por R$ 1,17 bilhão, além de 40% da receita líquida obtida com o Premiere.

Libra vai fazer jogo duro

Assim, o bloco informa que “não poupará esforços para defender na justiça a legitimidade das decisões coletivas e o cumprimento dos contratos”.

“A LiBRA sempre se dedicou a atender aos interesses dos associados, incluindo questionamentos do Flamengo em relação ao modelo vigente. Mesmo se tratando de um tema debatido exaustivamente no passado, o assunto voltou à pauta e foi submetido à vontade democrática de todos os membros, que votaram pela manutenção do formato atual”, diz a liga.

“A instituição não poupará esforços para defender na justiça a legitimidade das decisões coletivas e o cumprimento dos contratos”, destaca a Libra.

Críticas ao Flamengo

Na parte final da nota, a Libra critica a atual gestão do Flamengo. A entidade aponta que o clube carioca “insiste em não respeitar compromissos assumidos”.

O Flamengo, afinal, conseguiu, na quarta-feira, uma decisão liminar na Justiça do Rio de Janeiro para que a Rede Globo depositasse, em juízo, valores referentes ao segundo repasse das verbas de transmissão do Campeonato Brasileiro. As informações são do Estadão.

O montante em questão chega à casa de R$ 77,1 milhões. O primeiro repasse, realizado em 25 de julho, foi de R$ 76,6 milhões. Aliás, ainda restam mais duas parcelas a serem pagas neste ano: em novembro, e a outra ao fim do torneio. O contrato dos clubes com a Libra é válido até 2029.

