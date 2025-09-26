Libra critica ação judicial movida pelo Flamengo

Liga divulga nota nesta sexta-feira e afirma que não poupará esforços para defender o que foi acordado entre os clubes e a entidade / Crédito: Jogada 10

A Libra (grupo de 14 clubes das séries A e B) criticou a ação judicial movida pelo Flamengo contra o bloco, que gerou o bloqueio de repasses financeiros. Segundo a instituição, o rubro-negro alega que sofreu prejuízo no contrato bilionário da negociação dos direitos de transmissão das partidas do Brasileirão. Na nota, a Libra explica que o Flamengo questiona o “modelo vigente” da negociação dos direitos, embora o assunto já tenha sido discutido.

“A LiBRA repudia a decisão unilateral e repentina da atual gestão do Flamengo, que moveu ação judicial contra o conjunto de clubes do qual faz parte, bloqueando repasses financeiros consagrados em contrato e desgastando a harmonia do grupo ao questionar acordos já pacificados”, diz o documento. Em março de 2024, os clubes da Libra assinaram um acordo com a Globo para transmissão dos jogos do Brasileirão entre 2025 e 2029. O grupo, afinal, vendeu os ativos por R$ 1,17 bilhão, além de 40% da receita líquida obtida com o Premiere. Libra vai fazer jogo duro Assim, o bloco informa que “não poupará esforços para defender na justiça a legitimidade das decisões coletivas e o cumprimento dos contratos”. “A LiBRA sempre se dedicou a atender aos interesses dos associados, incluindo questionamentos do Flamengo em relação ao modelo vigente. Mesmo se tratando de um tema debatido exaustivamente no passado, o assunto voltou à pauta e foi submetido à vontade democrática de todos os membros, que votaram pela manutenção do formato atual”, diz a liga.

“A instituição não poupará esforços para defender na justiça a legitimidade das decisões coletivas e o cumprimento dos contratos”, destaca a Libra. Críticas ao Flamengo Na parte final da nota, a Libra critica a atual gestão do Flamengo. A entidade aponta que o clube carioca “insiste em não respeitar compromissos assumidos”. O Flamengo, afinal, conseguiu, na quarta-feira, uma decisão liminar na Justiça do Rio de Janeiro para que a Rede Globo depositasse, em juízo, valores referentes ao segundo repasse das verbas de transmissão do Campeonato Brasileiro. As informações são do Estadão.