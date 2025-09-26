Juventude x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado mira reação em confronto direto contra o Juventude para evitar se aproximar da zona de rebaixamento / Crédito: Jogada 10

Internacional e Juventude medem forças em clássico gaúcho pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 18h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. As duas equipes passam por momentos de instabilidade na temporada e vem de duas derrotas no torneio. O Colorado é o 14º colocado na competição e o Jaconero está na zona de rebaixamento, em 18º lugar. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 18h.

Como chega o Juventude O Ju demonstrou um princípio de recuperação após o retorno do técnico Thiago Carpini tanto em rendimento como em resultados. O início do seu retorno foi promissor com duas vitórias e um empate, mas a equipe recentemente sofreu duas derrotas para Flamengo e Mirassol. Assim, no atual cenário está a quatro pontos do primeiro time fora do Z-4, o Atlético. Deste modo, um triunfo sobre o Inter pode ser significativo para emplacar uma eventual reação. O comandante Carpini não terá o meio-campista Jadson disponível, já que cumprirá suspensão, além dos zagueiros Abner, Natã e Wilker Ángel, que estão entregues ao departamento médico. Por outro lado, três defensores retornaram aos treinos, o lateral-ddireito Ewerthon, além dos zagueiros Rodrigo Sam e Cipriano. O treinador deve promover modificações nas laterais com as entradas de Reginaldo na direita e Alan Ruschel na esquerda. Deste modo, a tendência é de que dê sequência ao rodízo que implementou na posição. Caíque, esteve improvisado na zaga no último embate e provavelmente retornará ao meio de campo. Há também uma disputa entre Giraldo e Sforza para ser o substituto de Jadon. Lucas Fernandes e Nenê concorrem por outra vaga no setor criativo.

Outra alternativa para o treinador é utilizar uma formação com três atacantes. Caso essa seja a escolha, ganharia uma chance entre os 11 iniciais. Como chega o Internacional O Colorado passa por um momento de instabilidade. Após insinuar uma resposta com vitória sobre o Fortela, voltou a perder com uma goleada para o Palmeiras. No confronto mais recente sofreu um revés de virada no Gre-Nal, que confirmou a demissão de Roger Machado. O clube se movimentou e contratou Ramón Díaz, que estreará contra o Juventude. Para a partida, o novo comandante argentino terá três baixas na defesa. Os laterais Aguirre e Bernabei, além do zagueiro Juninho cumprirão suspensão. Portanto, os substitutos provavelmente serão Alan Benítez, Victor Gabriel e Gabiel Mercado, respectivamente. No setor criativo, com Alan Rodríguez não atuará devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, dará lugar a Bruno Henrique ou Richard. Bruno Tabata e Vitinho também brigam por espaço no time titular