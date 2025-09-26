Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo deve ter mudanças contra o Corinthians; veja escalação

Flamengo deve ter mudanças contra o Corinthians; veja escalação

Filipe Luís tende a poupar alguns jogadores depois de classificação suada diante do Estudiantes para semifinal da Libertadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois do intenso duelo pela Libertadores contra o Estudiantes, o Flamengo treinou em Buenos Aires nesta sexta-feira (26) antes de viajar para São Paulo. No domingo, às 20h30, o time enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão, e o técnico Filipe Luís deve preservar alguns jogadores que tiveram grande desgaste físico.

O treinador do Flamengo não terá Ayrton Lucas à sua disposição para o jogo na Neo Química Arena, já que o lateral está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A partir disso, ele pode escalar Viña como titular, caso decida preservar Alex Sandro. O último treino antes do duelo será no CT do São Paulo, na manhã de sábado, finalizando os preparativos.

A provável escalação do Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira (Ortiz), Viña; De la Cruz, Jorginho (Allan), Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique.

O Flamengo, aliás, está no topo da tabela com 51 pontos. A equipe tem uma vantagem de um ponto sobre o Cruzeiro, que já fez um jogo a mais. Em relação ao Palmeiras, a distância é de dois pontos, porém, o Palmeiras tem uma partida pendente a ser jogada em comparação com o Rubro-Negro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar