Flamengo deve ter mudanças contra o Corinthians; veja escalação

Depois do intenso duelo pela Libertadores contra o Estudiantes, o Flamengo treinou em Buenos Aires nesta sexta-feira (26) antes de viajar para São Paulo. No domingo, às 20h30, o time enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão, e o técnico Filipe Luís deve preservar alguns jogadores que tiveram grande desgaste físico.

O treinador do Flamengo não terá Ayrton Lucas à sua disposição para o jogo na Neo Química Arena, já que o lateral está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A partir disso, ele pode escalar Viña como titular, caso decida preservar Alex Sandro. O último treino antes do duelo será no CT do São Paulo, na manhã de sábado, finalizando os preparativos.