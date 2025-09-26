Com Gómez fora, Palmeiras deve ter Bruno Fuchs como titular contra o Bahia

Zagueiro sofreu uma pancada no olho na Libertadores e treinou separado nesta sexta; Fuchs, que entrou bem contra o River Plate, é o favorito / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras deve ter um desfalque de peso para o jogo contra o Bahia. A partida, que ocorre no domingo (28), às 16h, é pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro e capitão Gustavo Gómez, de fato, não deve atuar. O jogador está com um problema no olho, após uma pancada sofrida no último jogo. O seu substituto natural na equipe titular é o zagueiro Bruno Fuchs. A ausência do capitão, de fato, já era esperada pela comissão técnica. No treino desta sexta-feira (26), Gómez treinou separado do restante do elenco. O jogador sofreu uma forte pancada no olho na partida contra o River Plate. A região, portanto, ficou bastante inchada e ele será preservado pela equipe.