Botafogo pode ter estreia na zaga contra Fluminense

Botafogo pode ter estreia na zaga contra Fluminense

Savarino deve voltar ao time após ser poupado contra o Grêmio
O Botafogo pode ter uma novidade contra o Fluminense, no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Sem a dupla de zaga titular à disposição, o técnico Davide Ancelotti deve promover a estreia do zagueiro Gabriel Bahia. Afinal, Alexander Barboza e Kaio Pantaleão estão suspensos.

No jogo contra o Grêmio, Alexander Barboza recebeu o terceiro cartão amarelo e, por isso, vai ter que cumprir suspensão no Clássico Vovô. Já Kaio Pantaleão, por sua vez, não estava pendurado. Contudo, recebeu cartão vermelho por reclamação após o apito final. Dessa forma, a dupla de zaga deve ser formada por Gabriel Bahia e David Ricardo.

Além disso, o Botafogo deve ter o retorno de Savarino. Afinal, o meia venezuelano não enfrentou o Grêmio, na última quarta-feira (24), por causa de um desconforto muscular. Marçal, Santi Rodríguez e Chris Ramos voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão. Contudo, o lateral-esquerdo Alex Telles é dúvida.

Em quinto lugar no Brasileirão com 40 pontos, o Botafogo precisa classificar para a Libertadores para jogar a Copa do Brasil em 2026. Afinal, o Alvinegro não conseguiu a classificação para a competição através do Carioca. O Fluminense, por sua vez, é o oitavo colocado com 31.

