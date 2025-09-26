Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Artilheiro do Vasco e do Brasil, Vegetti chega a 10 jogos sem marcar com bola rolando

Últimos três gols do Pirata foram marcados de pênalti. Seca faz atacante conviver com críticas, mas prestígio com Diniz segue inabalado
Na vitória sobre o Bahia, por 3 a 1, o Vasco enfim encerrou um jejum de cinco rodadas sem vencer em São Januário, pelo Brasileirão. No entanto, a noite poderia ser ainda melhor se Vegetti tivesse feito um gol. O atacante teve uma chance clara, mas acabou chutando para fora. Dessa forma, amarga uma seca de 10 jogos sem marcar com bola rolando.

A última vez foi na derrota do Vasco para o Mirassol, por 3 a 2, no dia 2 de agosto, pela 18ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Vegetti mostrou oportunismo e marcou um gol (com o pé) ao receber um passe de Puma Rodríguez, na pequena área. Desde então, o atacante balançou a rede apenas em cobranças de pênaltis.

Ao longo desse período, Vegetti converteu penalidades no empate com o Atlético-MG, na derrota para o Corinthians e na vitória sobre o Sport. Aliás, esse último gol completa um mês no próximo dia 31. Consequentemente, a seca tem diminuído o prestígio do Pirata perante ao torcedor. Sem bola na rede, a paciência tem diminuído e as deficiências técnicas ficam mais evidentes.

Apesar disso, Vegetti tem em Fernando Diniz o seu maior aliado para seguir como titular do Vasco. Sempre que é questionado sobre o atacante, o treinador destaca as valências táticas do Pirata, citando a importância do jogador nas bolas aéreas e na pressão aos zagueiros adversários. A liderança do capitão também é mencionada.

Artilheiro do Brasil é do Vasco

Curiosamente, mesmo com a escassez de gols, Vegetti ainda é o artilheiro absoluto do futebol brasileiro. O Pirata soma 24 bolas na rede, em 48 jogos, média de um gol a cada duas partidas. Logo atrás vem Kaio Jorge, que marcou 20 vezes. No próximo sábado (27), Vasco e Cruzeiro se enfrentam em São Januário, e os goleadores estarão frente a frente. Será uma grande oportunidade para o argentino mostrar o seu valor e encerrar o jejum.

