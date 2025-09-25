Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitor Roque destaca alívio após classificação do Palmeiras na Libertadores

Atacante marcou o gol que empatou a partida contra o River e também comentou sobre a expectativa para as semifinais
O Palmeiras garantiu a sua vaga na semifinal da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (24), o Verdão tomou um susto e saiu atrás no marcador contra o River Plate, mas conseguiu se recuperar na segunda etapa e vencer por 3 a 1.

Um dos grandes nomes para a reação alviverde foi Vitor Roque. O atacante apareceu muito bem durante todo o jogo e marcou o gol de empate logo no começo do segundo tempo. O Tigrinho destacou o alívio com o gol marcado e também sobre a cautela alviverde para não cair na pilha argentina.

“Foi uma sensação de alívio, um gol muito importante para nós. Sabíamos que tínhamos a vantagem no placar, é saber jogar com o resultado. Jogar contra eles é muito difícil, ainda mais contra o River, um time grande do cenário mundial. Sabíamos que eles iam provocar, mas não caímos no jogo deles”, afirmou em entrevista à ESPN.

Roque também ressaltou a importância de vencer as duas partidas para mostrar a força alviverde. O atacante também espera que o time consiga focar bem nas semifinais para conseguir garantir a vaga na decisão.

“Lutamos, fizemos um ótimo trabalho, conseguimos as duas vitórias. Agora é focar que tem muito campeonato pela frente. Era o nosso maior objetivo passar, independente de como, conseguimos. Na semifinal precisamos ganhar os dois jogos”, enfatizou.

Retorno à Seleção

Em um grande momento após o Mundial de Clubes, Roque chegou ao seu 12º gol com a camisa do Palmeiras. Com isso, o atacante volta a ser cogitado na Seleção Brasileira. Entretanto, o jogador mantém o foco no Verdão e espera voltar à Amarelinha na base da humildade.

“Com certeza será sempre um sonho jogar pela Seleção. Mas primeiro estou focado aqui no Palmeiras, espero seguir fazendo o meu trabalho, com muita humildade e, se Deus quiser, se vir uma convocação, vai ser um orgulho, uma felicidade imensa”, pontuou.

