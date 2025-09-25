Santos pode alcançar maior sequência invicta no Brasileirão

Após vitória no San-São, equipe de Vojvoda pode emplacar série inédita em 2024 contra o Bragantino / Crédito: Jogada 10

O Santos vive um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. Afinal, depois de vencer o São Paulo por 1 a 0 na Vila Belmiro, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda alcançou três partidas seguidas sem perder na competição. Algo que já havia conseguido em outro momento deste torneio. Antes do clássico, o Peixe havia empatado com o Fluminense (0 a 0) e com o Atlético-MG (1 a 1). A soma de resultados positivos iguala a melhor série do clube na atual edição, registrada entre a 17ª e 19ª rodada. Na ocasião, empatou com o Sport (2 a 2) e venceu Juventude (3 a 1) e Cruzeiro (2 a 1).