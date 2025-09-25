Hulk pede para deixar de ser capitão do Atlético e deixa futuro em aberto para 2026

Atacante conversou com o técnico Jorge Sampaoli sobre sua decisão de não utilizar mais a braçadeira em jogos do Galo na temporada / Crédito: Jogada 10

Apesar da classificação à semifinal da Sul-Americana, o Atlético vive dias conturbados. Na sofrida vitória por 1 a 0 sobre o Bolívar, na Arena MRV, na última quarta-feira (24), Lyanco foi o capitão do Galo e não Hulk, como é de costume. Aliás, o atacante pediu ao técnico Jorge Sampaoli para não mais usar a braçadeira e deixou em aberto o seu futuro no clube na próxima temporada.

“Decidi não usar mais a faixa de capitão. Conversei com o Sampaoli, pedi para não usar mais, para não me expor tanto, porque eu não poderia exercer minha função”, declarou o camisa 7, na zona mista após o triunfo sobre os bolivianos: “O capitão é o representante dos jogadores dentro de campo. Quando iniciamos a temporada, o comitê de arbitragem dá uma palestra para nós, e fica claro que só quem pode se comunicar com o árbitro é o capitão. E quando a gente vai se comunicar – a gente não, eu – porque eu vejo outros capitães darem peitada no árbitro e não acontecer nada”, complementou. Atacante lembra de episódio contra o Palmeiras em 2024 Aliás, Hulk relembrou a expulsão diante do Palmeiras, na Arena MRV, no Brasileirão do ano passado. Na época, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima deu dois cartões amarelos consecutivos ao jogador aos 31 minutos do primeiro tempo. “O próprio árbitro que me expulsou contra o Palmeiras foi uma loucura, que até hoje não deu em nada, acho ridículo. Perguntei por que ele me deu amarelo, me deu o segundo amarelo e o vermelho, e passou batido. É uma coisa que tinha que ser averiguada e não foi. Uma situação que chega a ser bizarra. E esse mesmo árbitro foi peitado, mandaram ele tomar naquele lugar no jogo do Corinthians e ele não fez nada”, citou.

“Sou eu que vou mudar isso? Eu não vou mudar. Demorei para entender e perceber isso e falei que a partir de hoje não uso mais a faixa de capitão no Galo porque infelizmente eu não poderia exercer uma função posta para mim em campo”. Hulk deixou no ar a permanência no Atlético para 2026 Além da reclamação contundente em relação aos árbitros, Hulk falou também sobre o seu futuro no Atlético. Com contrato até o fim de 2026, o camisa 7 foi questionado sobre cumprir o compromisso até o fim. Dessa maneira, ele ressaltou que a prioridade é permanecer no Galo. Porém, não garantiu que ficará no clube no ano que vem. “Eu tenho mais um ano de contrato. Eu respeito muito o Galo. A prioridade é ficar, mas se não tiver que ficar, vai ser uma conversa. Vamos ver, vamos esperar”, disse.

Contra o Bolívar, Hulk permaneceu em campo até os 29 minutos do segundo tempo, quando deixou o campo para a entrada de Biel e o placar ainda estava em 0 a 0. Do banco, viu Bernard marcar de cabeça e garantir a classificação do Atlético, que entrará o Independiente del Valle. “Isso mostra que o grupo tá trabalhando bem, mesmo diante das dificuldades que estamos enfrentando. A gente mostra que o grupo está unido, conta com todo mundo. Então, isso mostra as mudanças hoje (quarta-feira). O Sampaoli fez cinco mudanças, que foram fundamentais para mudança do jogo”. Camisa 7 não marca há nove partidas A última vez que o atacante marcou pelo Atlético foi no dia 14 de agosto, diante do Godoy Cruz, pelas oitavas de final da Sul-Americana. De lá para cá, são nove partidas de jejum e somente uma assistência.