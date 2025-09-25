Guardiola exalta Phil Foden e jovens da base do Manchester City

Guardiola exalta Phil Foden e jovens da base do Manchester CityApós a vitória sobre o Huddersfield na Carabao Cup, técnico dos Cityzens analisa o papel do atacante e diz que colocar tantos jovens foi "legal"
Após a vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Huddersfield na Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup, o técnico Pepe Guardiola analisou o papel de Phil Foden. Nesta quarta-feira (24), o comandante dos Citizens disse, ainda, que colocar tantos jovens em campo foi “legal”. Confira o vídeo!