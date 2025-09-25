Fluminense aprova novo terceiro uniforme nas cores grená e dourado para 2025

Camisa com o tema "nós somos do Rio de Janeiro" foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e tem previsão de lançamento para o mês de outubro

A recepção ao novo uniforme foi extremamente positiva. Os conselheiros que viram a peça foram unânimes em elogiá-la. A camisa, aliás, já está sendo comparada ao popular terceiro uniforme de 2012, que também era grená e dourado. Para muitos, este modelo é o mais bonito do século XXI.

Boa notícia para a torcida tricolor: está aprovado o novo terceiro uniforme do Fluminense para 2025. Em uma reunião do Conselho Deliberativo, na noite desta quinta-feira (25), o modelo foi aceito. A votação, que ocorreu no Salão Nobre de Laranjeiras, teve 53 votos a favor e apenas dois contra. A nova camisa, produzida pela Umbro, será predominantemente na cor grená, com detalhes em dourado.

Novo uniforme do Fluminense enaltece identidade carioca

O novo uniforme, inclusive, tem como tema a identidade carioca do clube. De acordo com a apuração do portal “ge”, a camisa terá a frase “nós somos do Rio de Janeiro” escrita na parte de trás. Além disso, a peça também contará com um patch especial representando o Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais da cidade.

Nos detalhes do design, a gola será parecida com o modelo “rolê”. Ela terá uma linha dourada contornando toda a área do pescoço. Nas mangas, por sua vez, os tradicionais logotipos da fornecedora Umbro também serão aplicados na cor dourada, completando o visual da nova camisa.

A previsão de lançamento do novo uniforme é para o início de outubro. Ainda segundo a apuração do portal “ge”, o Fluminense deve começar a comercialização da linha por volta do dia 15 do próximo mês. Este, aliás, será o último uniforme de linha lançado pela Umbro nesta temporada pois a fornecedora já apresentou as camisas tricolor e branca.

O Tricolor, contudo, ainda terá outro lançamento especial no próximo mês. Além da terceira camisa, a Umbro também vai lançar o já tradicional uniforme do “Outubro Rosa”. A ação faz parte da campanha de conscientização sobre o combate ao câncer de mama. Desse modo, portanto, o clube terá duas novidades para a sua torcida em outubro.