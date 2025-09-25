Corinthians: Dorival comanda treino tático para jogo contra o Flamengo

Primeira atividade deste tipo foi realizada nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. Memphis Depay, mais uma vez, não participou

O Corinthians realizou nesta quinta-feira (25), no CT Joaquim Grava, o primeiro treino tático de olho no duelo contra o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Dorival Júnior começou a fazer testes para o jogo de domingo, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os jogadores iniciaram o dia no CT com um trabalho de força na academia. Depois do aquecimento, eles fizeram um exercício tático coletivo. De acordo com a assessoria de imprensa do Timão, Dorival aproveitou para realizar testes no time.

Em seguida, os atletas foram divididos em dois grupos, para realização de atividades específicas setoriais.

Mais uma vez, o holandês Memphis Depay foi ausência no treinamento. O atacante segue em recuperação de um edema no músculo posterior da coxa direita, sofrido na vitória sobre o Athletico, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.