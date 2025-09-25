Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Boto mostra queima de fogos em hotel do Flamengo antes de jogo pela Libertadores

Dirigente publica vídeo e marca Conmebol para destacar o foguetório no local durante a madrugada, na véspera do confronto com o Estudiantes
Na véspera do confronto com o Estudiantes, em La Plata, o elenco do Flamengo teve que conviver com uma adversidade em seu descanso, durante a madrugada desta quinta-feira (25). Afinal, o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, compartilhou um vídeo nas redes sociais que mostram fogos e barulhos nas proximidades do hotel onde o grupo está.

Além disso, o profissional marcou o perfil oficial da Libertadores na postagem para mostrar a queima de fogos próximo ao Greenville Polo & Resort. O clube optou por este local, justamente por ser mais isolado de La Plata e tentar evitar tal incômodo, mas não obteve sucesso.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi. Na ida, no Maracanã, o Rubro-Negro dominou o adversário em grande parte do jogo, venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar às semifinais.

Quem avançar nesta quinta vai enfrentar o Racing, que eliminou o Vélez Sarsfield e garantiu vaga na semifinal. Os comandados do técnico Filipe Luís devem ter o retorno de Jorginho. Ele ficou quatro partidas ausente por causa de um edema na coxa esquerda.

Por fim, o time da Gávea leva vantagem no retrospecto do confronto com o Estudiantes de La Plata, da Argentina. Isso porque em nove duelos, são quatro vitórias, quatro empates e uma derrota para o Flamengo.

