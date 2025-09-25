“Não é mais problema meu”, diz Augusto Melo sobre dívidas de reforços no Corinthians

Ex-presidente cobra a atual diretoria pelo pagamento de jogadores contratados em sua gestão e afirma ter deixado receitas para quitar os débitos / Crédito: Jogada 10

O ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, se pronunciou sobre as dívidas do clube. Em uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (25), ele cobrou a atual diretoria. O ex-dirigente, que sofreu impeachment, responsabilizou a nova gestão pelo não pagamento dos reforços. “Não é mais problema meu. É um problema deles daqui para a frente”, disparou Augusto Melo. A manifestação do ex-presidente, de fato, ocorreu após uma nova dívida vir à tona. O Corinthians deve R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela contratação do meia José Martínez. Este, aliás, já é o quinto caso que pode gerar um “transfer ban” ao clube. A punição impede o time de registrar novos jogadores.

Em seu desabafo, Augusto Melo afirmou que planejou todas as contratações de sua gestão. Segundo ele, os departamentos financeiro e jurídico aprovaram todos os negócios. “Todos os atletas foram comprados primeiro com autorização do departamento financeiro. Eles nos estipulavam a data e quando poderia ser pago”, explicou o ex-presidente do clube. Melo, inclusive, garantiu que deixou receitas suficientes para cobrir essas despesas. Ele questionou o destino desse dinheiro e pediu que a atual gestão assuma a responsabilidade. “Receita eu deixei bastante. Agora, porque não está sendo pago, é um problema deles. Tem que cobrar quem está lá e por que não está sendo pago”, afirmou Augusto Melo.