Pedro Naressi projeta estreia do Ludogorets na fase de liga da UEFA Europa League

Volante é um dos pilares do time e comentou sequência positiva vivida pela equipe para estrear com o pé direito no torneio internacional

Pedro Naressi, volante brasileiro da equipe, destaca o momento positivo antes da estreia na fase de liga da competição continental.

Nesta quarta-feira (24/9), o Ludogorets fará sua estreia na fase de liga da UEFA Europa League contra o Malmö, da Suécia. O clube búlgaro chegou a essa fase após derrotar o Shkendija nos playoffs de acesso do torneio.

“Estamos vindo de uma sequência invicta de quatro jogos na temporada, e seguimos trabalhando forte para evoluir e chegarmos prontos para os embates que teremos nestes próximos jogos”, analisou Naressi.

O camisa 30 do Ludogorets comentou suas expectativas para o duelo contra os suecos.

“Estamos nos preparando muito bem para esse jogo fora de casa contra o Malmö. O grupo todo está bem unido e focado para fazer uma grande partida e iniciar com o pé direito na fase de liga da Europa League”, afirmou o volante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.