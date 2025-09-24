Palmeiras x River Plate, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (24/9), às 21h30 (de Brasília), o Allianz Parque será palco de mais um grande capítulo da rivalidade entre Palmeiras e River Plate. As equipes decidem quem avança à semifinal da Copa Libertadores. No jogo de ida, em Buenos Aires, o Verdão venceu por 2 a 1 e joga pelo empate para avançar. Já os argentinos precisam vencer por dois gols de diferença para se classificar, ou por um tento para levar o embate para a disputa de pênaltis.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a partida, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares já avissou que narra a partida ao lado de dois craques do Jornalismo Esportivo: o comentarista João Miguel Lotufo e o repórter Rogério Souza. Um trio de ataque infernal no Allianz!