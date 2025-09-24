Neymar condena era “exemplar do futebol e Ronaldo exalta geração da diversão

Neymar e Ronaldo Fenômeno participam de um evento do Mercado Livre, no Pacaembu, nesta quarta (24) e comentam sobre como lidar com críticas

O histórico centroavante frisa que em seu período como jogador, ele conseguiu aliar os períodos de dedicação e diversão fora das quatro linhas.

O Mercado Livre promoveu um evento no Pacaembu, nesta quarta-feira (24), com as participações de Neymar e Ronaldo Fenômeno. A iniciativa era realizar um encontro de gerações do futebol e emblemáticos jogadores, que marcaram história na Seleção Brasileira. A dupla comentou sobre momentos da carreira, como lidam ou lidavam com pressão no futebol, cobranças e críticas. Eles também abordaram e ressaltaram as diferenças entre gerações na modalidade.

“Eu posso dizer que dediquei muito a minha vida ao futebol, mas sem abrir mão também dos meus momentos de lazer. Sempre foi uma parte importante para mim também. Eu sou uma espécie de sobrevivente, porque eu cresci vendo Renato Gaúcho, Romário, Túlio, Edmundo, os caras brigando para ver quem era o que mais pegava mulher. Eu cresci vendo essa ousadia”, detalhou Ronaldo.

Neymar critica era era exemplar do futebol

Neymar opinou que os momentos para se distrair precisam ser aproveitados, principalmente para relaxar. Entretanto, o atual craque do Santos condenou que o grupo de atletas profissionais no cenário atual tem um pensamento mais exemplar sobre o futebol.

“Hoje em dia a galera é muito quietinha, todo mundo é certinho, politicamente correto. Nós nunca fomos isso. É uma forma de terapia. O futebol te demanda muito na sua vida, você se dedica muito, é muito tempo que você tem que ficar ali. Esses momentos nossos, para relaxar a cabeça e viver um pouco também, porque todo mundo gosta de viver, são importantes”, argumentou o camisa 10 do Santos.