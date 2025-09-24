Fora de casa, Roma vence o Nice e estreia com o pé direito na Liga Europa

Na próxima rodada, no dia 2 de outubro, a Roma enfrenta outro time francês, desta vez o Lille, em casa, às 13h45 (horário de Brasília), enquanto o Nice sai para enfrentar o Fenerbahçe, da Turquia, também no dia 2, no mesmo horário.

Com uma segunda etapa de tirar o fôlego, a Roma estreou com tudo na fase de liga da Europa League. Nesta quinta-feira, o time italiano viajou até a França para enfrentar o Nice e venceu por 2 a 1, gols de Ndicka e Mancini – Moffi descontou para os franceses.

Início sonolento

Como era de se esperar de um jogo de equipes tão parelhas, o primeiro tempo de partida foi de muita transpiração e pouca inspiração. Os dois times correram bastante, marcaram muito e esqueceram de criar boas oportunidades de balançar as redes nos primeiros 45 minutos. A melhor chance foi da Roma, já na reta final da primeira etapa, quando Mancini balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Roma volta com tudo

E se o primeiro tempo foi fraco e de poucas emoções, a etapa final foi com uma voltagem completamente diferente. Logo aos sete minutos, a Roma saiu na frente do placar e abriu vantagem com gol de cabeça de Ndicka após cobrança de escanteio de Pellegrini. Aproveitando que o Nice baixou a guarda após o gol sofrido, a Roma apliou. Aos nove, Tsimikas fez um belo cruzamento pela esquerda e encontrou Mancini dentro da área para fazer o segundo.

Nice desconta, mas não evita a derrota

Com dois gols de desvantagem, o Nice acordou na partida e passou a pressionar a Roma em busca do gol que colocaria a equipe de volta ao jogo. Em um pênalti muito duvidoso, Moffi deslocou o goleiro Svilar e trouxe emoção para a reta final de partida.