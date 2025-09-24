Aston Villa x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

Times, que disputaram a Liga dos Campeões temporada passada, estreiam na Liga Europa 2025/26 com alta expectativa; veja como chegam / Crédito: Jogada 10

A Liga Europa 2025/26 começou nesta quarta-feira (24/9) com nove jogos. E, nesta quinta (25/9), é dia da estreia de Aston Villa (ING) e Bologna (ITA), que se enfrentam em Birmingham pela primeira rodada da fase de Liga da competição, a partir das 16h (de Brasília), no estádio Villa Park. Os times, que estiveram na Liga dos Campeões na temporada passada, chegam como bons concorrentes a avançar para as próximas fases. LEIA MAIS: Ex-Arsenal sofre grave lesão cerebral em jogo e está em coma induzido

Como chega o Aston Villa O Aston Villa não teve um início de temporada dos sonhos. Afinal, ainda não venceu em 25/26, sofrendo duas derrotas e três empates, além da eliminação precoce nos pênaltis para o Brentford na Copa da Liga Inglesa. Dessa forma, já angaria seis jogos sem vitórias – sete, se ampliamos para a temporada passada, já que o time se despediu da Premier League 24/25 com derrota para o Manchester United. No entanto, a equipe de Birmingham possui um gigante trunfo para disputar a Liga Europa. Isso porque conta com o treinador mais vitorioso da História do torneio: Unai Emery, que já o venceu em quatro edições, sendo três vezes com o Sevilla (2013/14, 2014/15 e 2015/16) e uma com o Villarreal (2020/21 ). Para este confronto, porém, não poderá contar quatro jogadores lesionados. Os meias Tielemans, Onana e Barkley, além do defensor Andrés Garcia. Jadon Sancho, principal reforço para a temporada, deve começar como titular apenas pela segunda vez.

Como chega o Bologna O Bologna, por sua vez, vem com certo receio, já que perdeu seus dois jogos realizados como visitante na atual temporada na Serie A. Foram em jogos para Roma, na abertura da competição, e Milan. Em casa, porém, segue 100%. Bem como Emery, o técnico Vincenzo Italiano deverá ter quatro desfalques para o jogo em Birmingham. Afinal, Sulemana, Pobega e Immobile se recuperam de lesão. Já Bonifazi ainda está inativo. Casale, por outro lado, ainda é dúvida e pode surgir no banco de reservas.