Jogadores do Lanús vão à praia no Rio antes de jogo contra o Fluminense

O Fluminense encara o Lanús, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Antes da “decisão”, os jogadores da equipe argentina fizeram um passeio na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“Nesta noite vamos deixar tudo no Maracanã. Esta noite estamos todos juntos. Lanús é família”, escreveu o clube Granate.