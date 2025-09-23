Huddersfield x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa / Crédito: Jogada 10

Huddersfield e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. A bola rola no Accu Stadium, em Huddersfield, casa do time da terceira divisão. A tendência é de um City reserva para buscar a vaga neste jogo eliminatório. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Vini Jr vive outra realidade no Real Madrid em meio à indefinição sobre renovação Como chega o Huddersfield O Huddersfield está atualmente na League One, a terceira divisão da Inglaterra, e vai tentar aproveitar a vantagem de jogar em casa para surpreender o City. Além disso, o time faz uma boa campanha na temporada e está na 5ª posição da competição nacional, na briga pelo acesso à Championship, a segunda divisão inglesa. Contudo, o time não poderá contar com o meia Herbie Kane, lesionado. A boa notícia, no entanto, fica por conta do retorno de Ruben Roosken.

Como chega o Manchester City Por outro lado, o City faz um início de temporada irregular e está somente na 9ª posição da Premier League, com sete pontos. Em rodadas, o time comandado por Pep Guardiola tem duas vitórias e três empates, o mais recente deles contra o Arsenal, no último final de semana. No entanto, a sequência recente da equipe é positiva. Isto porque, antes de empatar com o Arsenal na Premier League, o City venceu o clássico contra o United por 3 a 0, com direito a show de Haaland. Além disso, o time venceu o Napoli, atual campeão italiano, na primeira rodada da fase de liga da Champions. Por fim, a expectativa é que o técnico Pep Guardiola poupe seus principais jogadores para o duelo desta quarta-feira. Assim, nomes como Donnarumma, Rodri e Haaland não vão para o jogo. Além disso, o time segue sem poder contar com Rayan Ait-Nouri, Mateo Kovacic, Rayan Cherki e Omar Marmoush, lesionados.