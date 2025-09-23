Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De alta, técnico do Boca Jrs. segue sob acompanhamento médico após nova internação

Embora Miguel Ángel Russo tente minimizar suas condições de saúde, o histórico mais recente tem preocupado pessoas próximas e a mídia local
A imprensa argentina está observando de perto a saúde de Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, após nova internação na Argentina. Apesar de ter recebido alta hospitalar na última segunda-feira (23), o treinador precisou ficar em observação no hospital após dar entrada com um quadro de desidratação. O histórico clínico do comandante de 69 anos tem causado alerta na mídia.

Embora ainda esteja sob acompanhamento médico, Russo já está em casa, segundo atualizações do jornal ‘La Nación’. O técnico também terá que regressar ao hospital 48 horas após a alta para refazer os exames e atestar a evolução ou não do caso.

Relatos de pessoas próximas ao técnico revelaram que ele vinha demonstrando fraqueza e desorientação durante atividades mais recentes. Alguns mencionaram, inclusive, a partida contra o Aldosivi — em que Russo acabou flagrado aparentemente adormecido no banco de reservas.

Internação e quadro clínico

Russo deu entrada na clínica Fleni, em Buenos Aires, apresentando sinais de desidratação e fragilidade física. Ainda de acordo com o ‘La Nación’, os níveis elevados de bilirrubina nos exames motivaram a atenção redobrada por parte da equipe médica.

Justamente por alterações nos exames iniciais que o treinador foi aconselhado a retornar ao hospital dentro do prazo de 48h.

Miguel Russo recebeu diagnóstico de câncer de bexiga em 2017 e é paciente oncológico desde então. Durante a cirurgia, médicos também encontraram um pequeno tumor na próstata do profissional. Já a recuperação também enfrentou dificuldades severas.

O técnico passou por uma infecção hospitalar grave durante o processo de recuperação do câncer, causada por uma bactéria resistente. O quadro demandou internação prolongada e tratamento intensivo com antibióticos.

Já no início de setembro deste ano, o técnico havia ficado seis dias internado na mesma clínica Fleni, por conta de uma infecção urinária associada à queda da imunidade. Acredita-se que por consequência dos tratamentos oncológicos anteriores. E, desde então, vinha realizando exames de controle frequentes.

Técnico do Boca Jrs. se manifesta

Na contramão da mídia e amigos mais próximos, Russo minimizou os rumores sobre suas condições. Após o jogo contra o Central, chegou, inclusive, a demonstrar incômodo com a pauta: “Muita gente fala muita bobagem. Entra por um ouvido e sai pelo outro. A única pessoa que sabe sobre a própria saúde é ela mesma”.

Ele ainda completou: “Se estou trabalhando, então me sinto bem. A família vem em primeiro lugar”.

Uma declaração questionável para Hugo Gottardi, ex-jogador e amigo pessoal do técnico, que demonstrou preocupação com a saúde de Russo. “Eu o vejo abatido. Ele parece cansado. Está se recuperando de uma doença, então está bem”, disse ao ‘La Nación’.

“Miguel ama o Boca, ama o mundo do Boca. Ele sempre permanecerá no Boca apesar de tudo”, concluiu.

Carreira marcada por títulos

Miguel Ángel Russo possui uma trajetória de respeito no futebol sul-americano. Como técnico, conquistou a Copa Libertadores de 2007 pelo Boca Juniors, comandando um elenco estrelado que contava com nomes como Juan Román Riquelme e Martín Palermo.

Além do Boca, também treinou clubes importantes como Vélez Sarsfield, Estudiantes, Racing, Rosario Central e Millonarios, da Colômbia. No cenário internacional, teve passagem de destaque no Alianza Lima, do Peru. Reconhecido por sua experiência e serenidade à beira do campo, Russo é um dos técnicos mais respeitados do continente.

