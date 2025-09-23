Com novidades, Flamengo divulga relacionados para duelo decisivo com Estudiantes

Com novidades, Flamengo divulga relacionados para duelo decisivo com EstudiantesJorginho está de volta depois de quatro jogos fora de combate por lesão, assim como Juninho que entra no lugar de Micael, contundido
Após quatro partidas fora de combate por causa de um edema na coxa esquerda, Jorginho está de volta aos relacionados do Flamengo. Assim, o meio-campista embarcará com a delegação rubro-negra para a Argentina, onde enfrenta o Estudiantes na quinta, às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi. O confronto vale uma vaga na na semifinal da Libertadores
Dessa forma, o elenco fará uma viagem casada, visto que de Buenos Aires embarca direto para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians no domingo (28), em Itaquera. Por este motivo, não significa que o jogador estará em campo logo diante dos argentinos, mas que está apto a atuar.
O volante, portanto, voltou a treinar com o grupo apenas nesta terça-feira (23), mas ainda é dúvida. O Flamengo, porém, corre contra o tempo para ter o jogador já diante do Estudiantes.
“Estamos trabalhando para recuperá-lo para quinta-feira. Vamos ver se conseguimos ter a volta dele. Assim, é muito importante para a gente. Um líder fora e dentro do campo. Se recuperar, vai ajudar muito “, disse o treinador após o empate com o Vasco.
Por fim, quem também reaparece é o centroavante Juninho. Ele entra, portanto, no lugar de Michael, que tem enfrentado dores no tornozelo esquerdo e ficará no Brasil sob cuidados dos médicos do clube carioca. Por outro lado, Pulgar segue de fora, em recuperação.
Cenário do confronto
O Flamengo venceu por 2 a 1 no jogo de ida e avança às semifinais com um simples empate. No entanto, caso o Estudiantes consiga um triunfo por um gol de diferença, a definição da vaga será nas penalidades máximas.
Veja a lista completa de relacionados
ALEX SANDRO
ALLAN
AYRTON LUCAS
B. HENRIQUE
CARRASCAL
CLEITON
DANILO
DE ARRASCAETA
DE LA CRUZ
DYOGO ALVES
E. ROYAL
E. CEBOLINHA
EVERTTON ARAUJO
G. VARELA
JORGINHO
JUNINHO
L. ARAÚJO
L. ORTIZ
LÉO PEREIRA
MATHEUS CUNHA
PEDRO
PLATA
ROSSI
S. LINO
SAUL
VIÑA
WALLACE YAN
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar