Com futuro em aberto no Cruzeiro, Fagner inicia transição para voltar a ser opção

Jogador está há oito semanas em um tratamento de uma fratura na fíbula e vive a incerteza do seu futuro na Raposa / Crédito: Jogada 10

Fagner, lateral-direito do Cruzeiro, iniciou nesta terça-feira (23) a transição entre a fisioterapia e a preparação física. O jogador está há oito semanas em um tratamento de uma fratura na fíbula e vive a incerteza do seu futuro na Raposa. Afinal, durante o período de recuperação, ele ganhou concorrência na posição. O jogador sofreu a lesão no dia 30 de julho, em jogo contra o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil e segue o cronograma previsto pelo departamento de performance e saúde do Cruzeiro. Agora, Fagner depende da completa integração aos treinos com elenco para voltar a ser relacionado por Leonardo Jardim.