Milan x Lecce: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos opostos na temporada 2025/26, Milan e Lecce se enfrentam nesta terça-feira (23), às 16h (de Brasília), pela segunda fase da Copa da Itália. Em terceiro lugar no Campeonato Italiano, o Rossoneri carrega o favoritismo do confronto. Contudo, apesar do início ruim na competição nacional, os visitantes carregam esperança de que podem surpreender no mata-mata. Este será o segundo duelo entre as equipes na temporada. Afinal, o Milan venceu o Lecce por 2 a 0, no dia 29 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O jogo, contudo, aconteceu na casa do Lecce. Na ocasião, os Rossoneri venceram com gols de Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic.

Onde assistir O jogo terá transmissão do canal SportyNet (YouTube). Como chega o Milan O Milan chega embalado por três vitórias consecutivas na temporada. Após estrear com derrota no Campeonato Italiano, os Rossoneri emplacaram três vitórias seguidas, incluindo uma por 2 a 0 sobre o próprio Lecce, adversário desta segunda fase da Copa da Itália. Na ocasião, o jogo era válido pela 2ª rodada da competição nacional. Na primeira fase da Copa da Itália, o Milan venceu o Bari por 2 a 0, com gols de Rafael Leão e Christian Pulisic. O atacante português, aliás, segue fora de combate por causa de lesão. Portanto, o técnico Massimiliano Allegri deve dar continuidade ao time base dos últimos jogos, mas pode reduzir a minutagem de alguns jogadores para preservá-los para o jogo contra o Napoli, domingo (28). Como chega o Lecce O Lecce não começou bem a temporada 2025/26. Afinal, o time chega de três derrotas consecutivas e sem confiança para um jogo de mata-mata. O último encontro contra o Milan, aliás, não trouxe boas lembranças, já que perdeu por 2 a 0. Apesar disso, a equipe vê na Copa da Itália a oportunidade de recuperar a confiança e conseguir uma reviravolta no Campeonato Italiano, onde ocupa a lanterna.