Ficou sério? Mães de Vini Jr. e Virgínia posam juntas em dia de visita à mansão do jogador

Influencer esteve na residência do atacante do Real Madrid durante sua breve passagem pelo Rio para ser coroada madrinha da Grande Rio / Crédito: Jogada 10

A aproximação cada vez mais evidente entre Vini Jr. e Virgínia Fonseca ganhou novo capítulo nesta semana. Isso porque as mães do atacante e da influenciadora se conheceram e, inclusive, posaram juntas em um encontro no Rio de Janeiro. Os registros, aliás, se somam à visita da criadora de conteúdo na mansão do astro do Real Madrid, na Zona Oeste da capital. Virgínia compartilhou com seus seguidores imagens feitas na casa do jogador durante sua hospedagem no Rio, segundo Extra. Ela esteve na cidade para receber a coroa de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio para o carnaval de 2026 e se dirigiu a São Paulo nesta segunda-feira (22). Fonseca esteve acompanha das filhas durante a estadia.

Embora Virgínia não tenha citado sobre o jogador, os registros agitaram as redes sociais e alimentou — ainda mais — especulações sobre um romance. Ela escreveu “Tamo por cá” em uma selfie com o mesmo teto e fundo já exibido pelo atacante em sua residência, o que tornou possível a identificação do local. Encontro de famílias Nesse ínterim, a imagem do encontro entre as mães também viralizou rapidamente nas plataforma digitais. Uma ala majoritária de internautas interpretou o gesto como possível indício de avanço no relacionamento entre eles. Alguns, inclusive, classificaram o registro como “estratégico” e “nada inocente”. O encontro entre Margareth Serrão (mãe da influencer) e Fernanda Cristina (do jogador), porém, não marcou a primeira interação entre as famílias. Dias antes, Virgínia já havia curtido publicações da mãe do jogador e deixado sinais de aproximação no ar. A interação e os eventos presenciais contribuem para os rumores de romance, que circulam desde o aniversário do astro em julho. Declaração sobre Vini Jr Virgínia se pronunciou diretamente pela primeira vez sobre os boatos envolvendo seu nome e o do jogador. Em entrevista ao portal Metrópoles, concedida após o evento da Grande Rio, ela tentou minimizar as especulações, mas demonstrou forte carinho pelo atacante.

“O Vini é maravilhoso, quem conhece ele sabe, ele é exemplar”, iniciou. Questionada sobre idas recentes à Espanha e estadias na casa do astro, ela disse que são “passeios” de quem “está solteira” e logo desconversou. “Você já foi para Madri [perguntou para o repórter]? Da próxima vez, vamos juntos”, brincou. Ainda na entrevista, a influenciadora afirmou que prefere manter sua vida pessoal longe dos holofotes. “Posto muita coisa, só que tem muita coisa que eu acho que se eu postasse daria mer**… Hoje tento não forçar muito a barra”.