Diogo Jota é homenageado durante cerimônia da Bola de Ouro

Jogador do Liverpool, português faleceu em julho deste ano em acidente de carro / Crédito: Jogada 10

EEm meio aos grandes craques e as premiações da Bola de Ouro, uma homenagem também marcou a cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris. Falecido no último mês de julho, o português Diogo Jota foi lembrado durante o evento da France Football. Diogo Jota e seu irmão, André Silva, faleceram em um acidente de carro na Espanha em julho deste ano, e foram homenageados na cerimônia com um vídeo especial em tributo.

This is more than football. A tribute to Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/vVmsqJkbul — Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025

Familiares de Jota e seu irmão estiveram presentes no evento em Paris e puderam acompanhar de perto a homenagem por parte da revista France Football. Diogo Jota faleceu, junto de seu irmão, em um acidente de carro em Zamora, no norte da Espanha, no dia 3 de julho. O jogador estava viajando de carro por conta de uma cirurgia e não resistiu ao impacto da batida.