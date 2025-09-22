Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diogo Jota é homenageado durante cerimônia da Bola de Ouro

Diogo Jota é homenageado durante cerimônia da Bola de Ouro

Jogador do Liverpool, português faleceu em julho deste ano em acidente de carro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

EEm meio aos grandes craques e as premiações da Bola de Ouro, uma homenagem também marcou a cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris. Falecido no último mês de julho, o português Diogo Jota foi lembrado durante o evento da France Football.

Diogo Jota e seu irmão, André Silva, faleceram em um acidente de carro na Espanha em julho deste ano, e foram homenageados na cerimônia com um vídeo especial em tributo.

Familiares de Jota e seu irmão estiveram presentes no evento em Paris e puderam acompanhar de perto a homenagem por parte da revista France Football.

Diogo Jota faleceu, junto de seu irmão, em um acidente de carro em Zamora, no norte da Espanha, no dia 3 de julho. O jogador estava viajando de carro por conta de uma cirurgia e não resistiu ao impacto da batida.

O atacante havia acabado de ser campeão da Premier League pelo Liverpool e havia recém se casado com Rute Cardoso, que esteve presente no evento da Bola de Ouro.

Como foi a premiação da Bola de Ouro da France Football?

Em um evento realizado em Paris, nesta segunda, a revista France Football premiou os melhores da última temporada do futebol internacional. A Bola de Ouro masculina ficou com o francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain. Enquanto a feminina ficou com a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, pela terceira vez consecutiva.

Além dos prêmios principais, Lamine Yamal também foi premiado. O vice da Bola de Ouro levou o Kopa Trophy, dado ao melhor jogador jovem até 21 anos, pelo segundo ano consecutivo. Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, foi eleito o melhor goleiro, e Luis Enrique, também do PSG, foi eleito como melhor técnico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar