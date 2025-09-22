Corinthians na ponta! Veja o ranking das torcidas que mais reclamam da arbitragem

Embora toda torcida desconfie da arbitragem, um levantamento inédito do site “Bolavip Brasil” revelou que a insatisfação varia muito entre os clubes. A torcida do Corinthians lidera o ranking de reclamações. Afinal, é a que mais menciona e critica as decisões dos árbitros nas redes sociais. Pela comparação, a Fiel cita a arbitragem quase seis vezes mais em seus comentários do que a do Flamengo.

O estudo, afinal, identificou 1.667 referências à arbitragem brasileira em comentários de torcedores dos 20 times da Série A do Brasileirão na rede social Reddit até 15 de agosto. Foi contabilizada como menção à arbitragem toda incidência de ao menos um dos 50 principais árbitros do futebol brasileiro e mais as palavras “árbitro”, “arbitragem”, “VAR” e “bandeirinha”.