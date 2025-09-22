Corinthians e Memphis Depay chegam a um acordo sobre pagamento de dívidas

Timão deve R$ 17 milhões ao holandês por bonificações e luvas, que serão pagos de forma parcelada até o ano que vem / Crédito: Jogada 10

Depois de negociações e cobranças públicas, Corinthians e Memphis Depay chegaram a um acordo para o pagamento de dívidas nesta segunda-feira (22). O clube deve cerca de R$ 17 milhões ao holandês por conta de premiações por mérito esportivo e luvas pela assinatura de contrato. O clube realizará o pagamento de duas formas diferentes. Metade do valor será paga de forma parcelada, de forma mensal, até fevereiro do ano que vem. Já em março, o acordo prevê que o Timão deposite o restante da quantia.