Benfica x Rio Ave: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica e Rio Ave se enfrentam nesta terça-feira (23), às 16h15 (de Brasília), no Estádio da Luz, em partida atrasada da 1ª rodada do Campeonato Português, devido à participação do clube de Lisboa no Mundial de Clubes. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Diogo Jota é homenageado durante cerimônia da Bola de Ouro Como chega o Benfica O Benfica chega embalado após uma vitória por 3 a 0 sobre o Aves, fora de casa, na estreia do técnico José Mourinho. Além disso, a chegada do treinador fez com que o time encerrasse uma sequência de dois jogos sem vencer na temporada, incluindo a derrota em casa para o Qarabag na estreia do clube na fase de liga da Champions. Agora, chegou a vez de José Mourinho reencontrar o Estádio da Luz e a promessa é de casa cheia para o primeiro jogo do português em casa neste retorno ao clube de Lisboa. Além disso, outra boa notícia é que Sudakov e Lukebakio voltam a estar à disposição da comissão técnica.