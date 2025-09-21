Sem brasileiros, Newcastle segura o Bournemouth no Inglês

Sem brasileiros, Newcastle segura o Bournemouth no InglêsJoelinton e Bruno Guimarães ficam no banco em empate em 0 a 0 fora de casa; Bournemouth briga pelo título e teve Evanilson como titular
Sem contar com os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton, o Newcastle visitou o Bournemouth neste domingo (21) pela 5ª rodada da Premier League e segurou o 0 a 0. A dupla ficou no banco de reservas. Por outro lado, o time da casa teve o atacante Evanilson como titular.
Bruno Guimarães e Joelinton, aliás, foram convocados por Carlo Ancelotti na última Data-Fifa, mas o atacante foi cortado por conta de uma lesão. Já Evanilson nao defende a Seleção Brasileira desde 2024. O atacante, aliás, até serviu Brooks para marcar um gol no primeiro tempo. No entanto, o lance foi anulado por conta de um impedimento milimétrico. Esta, aliás, foi a grande chance do jogo, carente de fortes emoções.
Com o resultado, o Newcastle alcançou o terceiro empate na competição. Curiosamente, todos foram 0 a 0 e fora de casa. A campanha tem ainda derrota para o Liverpool (3 a 2) e vitória sobre o Wolverhampton (1 a 0), ambas como mandante. Assim, o time encontra-se em 13º, com seis pontos. Já o Bounemouth está em terceiro, com 10 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Arsenal no complemento da rodada.
O Bournemouth volta a campo agora no próximo sábado (27/9), quando visita o Leeds às 11h (horário de Brasília). Já o Newcastle recebe o Bradford na quarta (24) pela Copa da Inglaterra e joga novamente em casa no domingo (28), contra o Arsnal novamente pela Premier League.
Jogos da 5ª rodada da Premier League 2025/26
Sábado (20/9)
Liverpool 2×1 Everton
Burnley 1×1 Nottingham Forest
Brighton 2×2 Tottenham
West Ham 1×2 Crystal Palace
Wolverhampton 1×3 Leeds
Manchester United 2×1 Chelsea
Fulham 3 x 1 Brentford
Domingo (21/9)
Sunderland 1 x 1 Aston Villa
Bournemouth 0 x 0 Newcastle
Arsenal x Manchester City – 12h30
*Horários de Brasília.