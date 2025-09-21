Portuguesa vence o America com gol no fim e é tetra da Copa Rio

Portuguesa vence por 2 a 0 após perder a ida por 1 a 0 e disputará a Série D do Brasileirão em 2026; America fica com vaga na Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

A Portuguesa sofreu, mas venceu o America por 2 a 0 no jogo da volta e conquistou o tetra da Copa Rio, neste sábado (20), em casa, no Estádio Luso-Brasileiro. Como perdeu a ida por apenas 1 a 0, a Lusa sagrou-se campeã, igualando os feitos de 2000, 2016 e 2023. Hugo Iglesias e Elicley marcaram os gols, sendo este último aos 49 minutos do segundo tempo. Como diz o regulamento, o campeão do torneio escolhe se quer jogar a Copa do Brasil ou a Série D do ano seguinte, torneio que a Portuguesa escolheu. O America, portanto, disputará o mata-mata no ano que vem. Vale lembrar que a Lusa eliminou o Resende, o Bangu e o Maricá antes de chegar à final. O Mecão, por sua vez, despachou o Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu e Araruama.