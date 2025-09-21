Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Léo Ortiz descarta interferência de elenco alternativo em empate do Flamengo

Zagueiro ainda indicou quais as falhas mais alarmantes para o gol sofrido no empate em 1 a 1 com o Vasco, no Maracanã
Titular do Flamengo, Léo Ortiz descartou análises que correlacionam o uso de um elenco alternativo com o empate em 1 a 1 no Clássico dos Milhões deste domingo (21), no Maracanã. O zagueiro minimizou qualquer influência das mudanças na escalação com as falhas no desempenho diante do Vasco, pela 24ª rodada do Brasileirão.

O empate garantiu mais um ponto ao Rubro-Negro na liderança do Brasileirão, mas os outros dois deixados pelo caminho podem custar caro. Isso porque o Palmeiras venceu na rodada e agora soma 49, além do Cruzeiro, com 47, que vai a campo ainda neste domingo (21).

Ortiz destacou a intensidade da equipe e disse que a estratégia de rodízio adotada por Filipe Luís reflete a qualidade do elenco, além de ser algo trabalhado nos treinos.

“Nós temos um elenco tão qualificado que as alterações vão acontecer durante o ano. Muito jogo, pouco tempo de descanso. O Filipe não costuma separar entre titular e reserva, então não dá para justificar o empate com isso”, iniciou.

E o que deu errado?

O zagueiro entende que faltou efetividade ao Rubro-Negro, além de uma falha “que pode decidir campeonato” em seu setor, na defesa.

“Falhamos em não fazer mais gols, tivemos oportunidades mais claras. Eles tiveram algumas não tão claras, mas o jogo ficou mais aberto no segundo tempo. Sofremos um gol em bola parada, que sabemos que decide campeonato. Hoje a gente acabou pecando. Mas ainda tem muito campeonato pela frente, e temos confronto direto em casa também”, completou.

Clássico equilibrado e empate repetido

Um cenário semelhante ao do primeiro turno: empate no clássico dos milhões. Na ida, nenhum gol. Neste domingo (21), um para cada lado. Carrascal inaugurou o marcador do Maracanã com seu primeiro gol pelo Flamengo, logo aos 11 minutos.

Mas Rayan foi promovido de carrasco da base ao profissional e empatou o clássico aos 30′ da etapa inicial. O jovem ganhou destaque no sub-20 pelo ‘faro de gol’ contra o arquirrival.

Como analisado por Ortiz, a partida esteve aberta em muitos momentos, mas com poucas oportunidades efetivas. O clássico ficou marcado pelo equilíbrio e pressão na reta final, com o Rubro-Negro já parcialmente formado por titulares.

O Cruz-Maltino celebrou o resultado, mas deixará o Maracanã com uma preocupação: Robert Renan. O defensor deixou o gramado por indicação médica após um choque de cabeça, ainda na etapa inicial. Ele passará por avaliações, e o clube deverá atualizar seu estado em breve.

Flamengo lidera

O resultado garante o Rubro-Negro na liderança por mais uma rodada, mas agora com uma visão mais próxima dos adversários pelo retrovisor. A Raposa, por exemplo, pode terminar a rodada com 50 pontos — um a menos que os cariocas — caso vença o Bragantino nesta noite.

Já o Alviverde segue embalado e chegou a 49 pontos após a goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, no último sábado (20), no Allianz Parque.

Do outro lado, o Vasco chegou a 24 pontos e manteve-se na 15ª posição — dois pontos acima da zona de rebaixamento. Apesar da pressão, o time cruz-maltino mostra sinais de evolução defensiva e aproveitamento de bolas paradas, fator que foi decisivo para arrancar o empate no Maracanã.

