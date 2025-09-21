Léo Ortiz descarta interferência de elenco alternativo em empate do Flamengo

Zagueiro ainda indicou quais as falhas mais alarmantes para o gol sofrido no empate em 1 a 1 com o Vasco, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Titular do Flamengo, Léo Ortiz descartou análises que correlacionam o uso de um elenco alternativo com o empate em 1 a 1 no Clássico dos Milhões deste domingo (21), no Maracanã. O zagueiro minimizou qualquer influência das mudanças na escalação com as falhas no desempenho diante do Vasco, pela 24ª rodada do Brasileirão. O empate garantiu mais um ponto ao Rubro-Negro na liderança do Brasileirão, mas os outros dois deixados pelo caminho podem custar caro. Isso porque o Palmeiras venceu na rodada e agora soma 49, além do Cruzeiro, com 47, que vai a campo ainda neste domingo (21).

Ortiz destacou a intensidade da equipe e disse que a estratégia de rodízio adotada por Filipe Luís reflete a qualidade do elenco, além de ser algo trabalhado nos treinos. “Nós temos um elenco tão qualificado que as alterações vão acontecer durante o ano. Muito jogo, pouco tempo de descanso. O Filipe não costuma separar entre titular e reserva, então não dá para justificar o empate com isso”, iniciou. E o que deu errado? O zagueiro entende que faltou efetividade ao Rubro-Negro, além de uma falha “que pode decidir campeonato” em seu setor, na defesa. “Falhamos em não fazer mais gols, tivemos oportunidades mais claras. Eles tiveram algumas não tão claras, mas o jogo ficou mais aberto no segundo tempo. Sofremos um gol em bola parada, que sabemos que decide campeonato. Hoje a gente acabou pecando. Mas ainda tem muito campeonato pela frente, e temos confronto direto em casa também”, completou.

Clássico equilibrado e empate repetido Um cenário semelhante ao do primeiro turno: empate no clássico dos milhões. Na ida, nenhum gol. Neste domingo (21), um para cada lado. Carrascal inaugurou o marcador do Maracanã com seu primeiro gol pelo Flamengo, logo aos 11 minutos. Mas Rayan foi promovido de carrasco da base ao profissional e empatou o clássico aos 30′ da etapa inicial. O jovem ganhou destaque no sub-20 pelo ‘faro de gol’ contra o arquirrival. Como analisado por Ortiz, a partida esteve aberta em muitos momentos, mas com poucas oportunidades efetivas. O clássico ficou marcado pelo equilíbrio e pressão na reta final, com o Rubro-Negro já parcialmente formado por titulares.

O Cruz-Maltino celebrou o resultado, mas deixará o Maracanã com uma preocupação: Robert Renan. O defensor deixou o gramado por indicação médica após um choque de cabeça, ainda na etapa inicial. Ele passará por avaliações, e o clube deverá atualizar seu estado em breve. Flamengo lidera O resultado garante o Rubro-Negro na liderança por mais uma rodada, mas agora com uma visão mais próxima dos adversários pelo retrovisor. A Raposa, por exemplo, pode terminar a rodada com 50 pontos — um a menos que os cariocas — caso vença o Bragantino nesta noite. Já o Alviverde segue embalado e chegou a 49 pontos após a goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, no último sábado (20), no Allianz Parque.