Grêmio vence o Inter, de virada, no Beira-Rio. Clássico teve de tudo!

Gre-Nal 448 é marcado por pênaltis, expulsões e uma grande reviravolta. Tricolor não vencia o Colorado há dois anos

Com o triunfo, o Tricolor vai para a 12ª posição, com 28 pontos, se afastando do Z4. Já o Colorado, em uma crise interminável, é o 13º lugar, com 27.

Um clássico do tamanho do Gre-Nal. O 448, neste domingo (21), no Beira-Rio, pela rodada 24 do Campeonato Brasileiro, teve de tudo. Gols, pênaltis, expulsões, heróis, virada e vilões. No fim, o Grêmio derrotou o Internacional por 3 a 2 e encerrou um jejum de dois anos sem superar o seu arquirrival.

Pênaltis, choro e igualdade

Um clássico de alta temperatura, como, aliás, pede o Gre-Nal. Em casa, o Colorado tomou a iniciativa. Bernabei foi derrubado por Noriega na área. O VAR acusou o pênalti, e o juiz seguiu a tecnologia. Alan Patrick, então, decretou o 1 a 0. Mas o Tricolor não demorou para empatar. Carlos Vinícius ganhou da zaga adversária e deixou tudo igual. Noriega, no fim da primeira etapa, botou a mão na bola. Mais uma penalidade para o Inter. E desespero do peruano, que desabou em lágrimas no campo. Alan Patrick, de novo na marca da cal, desempatou. Contudo, o Internacional, mais uma vez, não conseguiu segurar a vantagem. Assim, Willian centrou, e André se antecipou para cravar o 2 a 2.

A redenção de um valente Grêmio

Vilão na primeira etapa, Noriega enxugou o choro e cresceu na etapa final, assim como o Grêmio, principalmente com as mexidas do técnico Mano Menezes. Em uma delas, Alysson, que acabara de entrar, deixou a zaga do Inter desnorteada e virou o placar no Beira-Rio. Pouco depois, porém, Artur foi expulso e deixou o Imortal com dez jogadores. O Internacional de Roger Machado, de forma desorganizada, foi para cima, mas esbarrou em outro herói que ainda não havia aparecido. Volpi se agigantou e evitou gols de Mathias e Carbonero. No fim, mesmo com Bernabei expulso, o time da casa conseguiu, nos acréscimos, um pênalti. Alan Patrick, entretanto, desta vez, parou na trave. Que Gre-Nal!

INTERNACIONAL 2×3 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Data e horário: 21/09/2025 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Gols: Alan Patrick, 20’/1ºT (1-0); Carlos Vinícius, 28’/1ºT (1-1); Alan Patrick, 50’/1ºT (2-1); André, 52’/2ºT (2-2); Alysson, 16’/2ºT (2-3)

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Rodríguez (Bruno Henrique, 43’/1ºT) (Mathias, 29’/2ºT), Richard (Luis Otávio, 19’/2ºT), Tabata (Romero, 19’/2ºT) e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO: Volpi; Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuellar (Dodi, 23’/2ºT), Arthur, Edenilson (Cristaldo, 23’/2ºT), Willian (Alysson, 16’/2ºT) e Pavón (Oliveira, 16’/2ºT); Carlos Vinícius (André, 43’/1ºT). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartão Amarelo: Bernabei, Juninho, Mathias, Aguirre (INT); Marlon (GRE)

Cartão Vermelho: Arthur, 28’/2ºT (GRE); Bernabei, 45’/2ºT (INT)

