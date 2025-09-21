Flamengo empata com o Vasco e vê Palmeiras encurtar distância pela liderança

Flamengo empata com o Vasco e vê Palmeiras encurtar distância pela liderançaRubro-Negro abre o placar com Carrascal, mas Rayan deixa tudo igual para o Cruz-Maltino, que, com o resultado, segue fora do Z4 do Brasileirão
Com a ausência de alguns titulares por causa da Libertadores, o Flamengo empatou o Clássico dos Milhões com o Vasco por 1 a 1, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, Carrascal abriu o placar, enquanto Rayan deixou tudo igual. Após a partida, o Rubro-Negro viu o Palmeiras encurtar a distância para a liderança para apenas dois pontos, enquanto o Cruz-Maltino segue fora do Z4.
Afinal, os comandados do técnico Filipe Luís somam 51 pontos, enquanto o Alviverde tem 49 e um jogo a menos na disputa. Quem também pode chegar na disputa é o Cruzeiro, que tem 47, no momento, e enfrenta o Red Bull Bragantino. Já o Vasco tem 24 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento, que perdeu para o Fluminense, no Barradão.
Na próxima rodada, o Rubro-Negro visita o Corinthians no próximo domingo (28), às 17h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes disso, viaja para La Plata, onde enfrenta o Estudiantes, pelo jogo de volta das quartas da Libertadores, na quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília). O Cruz-Maltino, por sua vez, atua no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, em São Januário.
Tudo igual na primeira etapa
O Clássico dos Milhões começou bem estudado e equilibrado até os 10 minutos. Afinal, a partir disso, o time da Gávea se lançou ao ataque e abriu o placar no Maracanã. Antes disso, Allan tentou o passe em profundidade pra Carrascal, mas Léo Jardim afastou o perigo da área. No rebote, Cebolinha arriscou de longe e carimbou o travessão.
Na sequência da jogada, Emerson Royal ficou com a bola na direita e cruzou rasteiro. Bruno Henrique se antecipou aos zagueiros para desviar e obrigar Jardim a fazer uma ótima defesa. Contudo, Carrascal ficou livre na área para abrir o placar para o Rubro-Negro.
Depois do tento, o Vasco reagiu e passou a comandar as ações ofensivas. Assim, após cobrança de escanteio de Coutinho, Puma subiu par cabecear firme para grande defesa de Rossi. A bola ainda tocou na trave, mas Emerson Royal afastou o perigo. Em outra jogada pelo alto, o camisa 10 cobrou no segundo pau para Rayan cabecear e deixar tudo igual.
Empate persiste no Maracanã
Na volta do intervalo, o confronto ficou mais truncado e sem grandes emoções nos primeiro quinze minutos da etapa final. Nesse sentido, o técnico Filipe Luís colocou em campo titulares como Arrascaeta e Pedro. Foi então que o Flamengo pressionou a saída de bola e complicou a vida do goleiro Léo Jardim. na sobra, Saúl acertou o travessão, em um forte chute de fora da área.
Após bola esticada pela direita, Emerson Royal cruzou, e a bola sobrou para Samuel Lino. O atacante escorou de cabeça, o que fez a defesa do Vasco se enrolar na pequena área. Pedro aproveitou para finalizar, mas parou em Léo Jardim.
Na melhor chance cruz-maltina no segundo tempo, Rayan recuperou a bola e tocou para Matheus França. O atacante ficou de frente para a marcação e bateu colocado no canto, mas Rossi espalmou. Na reta final, o camisa 9 rubro-negro teve uma ótima chance na pequena área, mas a bola quicou antes da finalização e dificultou o centroavante.
FLAMENGO 1 x 1 VASCO
Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 21/09/2025 (domingo), às 17h30 (horário de Brasília)
Gols: Carrascal 11’/1ºT (1-0); Rayan 29’/1ºT (1-1)
Público Total: 62.156
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Matías Viña 11’/2ºT); Allan, Saúl, Carrascal (Arrascaeta 18’/2ºT); Plata (Luiz Araújo 31’/2º), Bruno Henrique (Pedro 18’/2ºT) e Everton Cebolinha (Samuel Lino 11’/2ºT) Técnico: Filipe Luís.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Oliveira (36’/2ºT) e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros (Mateus Carvalho 43’/2ºT) e Coutinho (Matheus França 28’/2ºT); Rayan, Nuno (Andrés Gómez – intervalo) e Vegetti (David 28’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Ayrton Lucas e Arrascaeta (FLA); Ryan, Cauan Barros e Lucas Oliveira (VAS)
Cartões Vermelhos: –
