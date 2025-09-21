Filipe Luís justifica estratégia para escalação do Flamengo em empate com o Vasco: “Fresca”

Resultado manteve o Rubro-Negro na liderança do Brasileirão, mas encurtou a distância para os adversários / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís vislumbrou uma formação “fresca” para o clássico deste domingo (21) na tentativa de driblar um velho adversário: o calendário. Questionado sobre as mudanças no time do Flamengo, o treinador justificou suas decisões com base em estratégias para neutralizar o Vasco diante de um contexto de desgaste dos atletas. O empate em 1 a 1 com o Cruz-Maltino, no Maracanã, encurtou a distância do Rubro-Negro para o Palmeiras. “Pensei em uma equipe para ir a campo fresca. Que conseguisse pressionar a saída de bola muito complicada do Diniz. Eles juntam muitos jogadores atrás da linha, usam goleiro, repetem o lado e enchem as laterais. Precisava de jogadores com a perna fresca”, iniciou Filipe em coletiva.

Segundo o técnico, a comissão levou o condicionamento físico dos atletas para decidir poupá-los. “Muitos jogadores não se recuperaram, quase todos. Jogamos quinta-feira à noite. Optamos por colocar esses jogadores no segundo tempo para dar mais força para a equipe. Tivemos esse momento de pressão máxima, mas não conseguimos o gol”, lamentou. Mudanças no time titular Conforme mencionado, a decisão do treinou passou pelo curto intervalo entre as duas últimas partidas. Isso porque o Rubro-Negro esteve em campo na noite da última quinta-feira (18), no triunfo por 2 a 1 sobre o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores. A questão física se torna ainda mais relevante diante do contexto: o próximo jogo vale vaga à semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro vai à Argentina decidir a vida no torneio em duelo na quinta-feira, dia 25 de setembro. Segundo Filipe Luís, a estratégia buscava manter a intensidade diante de um adversário conhecido pela posse de bola prolongada e transições rápidas: “Sabíamos que o Vasco viria com volume, e precisávamos ter força para sustentar isso nos dois tempos”.

Clássico equilibrado no Maracanã A partida foi marcada por equilíbrio e intensidade no Maracanã. O líder do torneio saiu na frente com gol de Carrascal, mas o Vasco empatou com Rayan ainda no primeiro tempo. Com o resultado, as equipes repetiram a igualdade do primeiro turno, desta vez por 1 a 1. O Rubro-Negro terminou a partida com mais finalizações e maior posse de bola, inclusive teve chance de vencer pela pressão após a entrada de seus titulares. Contudo, o time voltou a pecar na efetividade e deixou escapar dois pontos na busca pelo título brasileiro. Como fica o Flamengo na tabela? Com o empate, o Rubro-Negro chegou aos 51 pontos e segue garantido na liderança por mais uma rodada. O Palmeiras, porém, vem embalado na caça ao líder e ocupa a vice-liderança com 49, conquistados na goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, no Allianz Parque.