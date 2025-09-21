Em jogo marcado por forte policiamento, Roma vence o clássico com a Lazio

Capitão Pellegrini retorna em grande estilo e faz o gol romanista neste 1 a 0. Segurança foi reforçada por causa de visita de "Ultras" / Crédito: Jogada 10

Na manhã deste domingo, 21/9, no Estádio Olímpico, os romanistas levaram a melhor graças a um gol do capitão Pellegrini, ainda no primeiro tempo. O ídolo da Roma voltava de lesão nesta partida. Com o triunfo, a Roma chega aos nove pontos, brigando pelos primeiros lugares (o Napoli também tem nove pontos, mas ainda joga na rodada). A Lazio, por sua vez, para nos três pontos, está no 14º lugar e pode perder mais posições ao fim da rodada. O jogo foi marcado por tensão, pois a Lazio, que tem facções consideradas cviolentas, recebeu a vitia de seue outras fações e isso fez ao policiamento receber forte reforço. Os cinco grupos de ultras foram: a West Sofia, do Levski Sofia, da Bulgária, os Sharks Hooligans, do Wisla Cracóvia, da Polônia, a Inter City Firm, do West Ham, da Inglaterra, os Blue Side Lok e Ultras Lokomotive, ambos do Lokomotive, da da Alemanha.