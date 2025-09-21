Borussia Dortmund vence e encosta no líder Bayern na Bundesliga

Borussia Dortmund vence e encosta no líder Bayern na BundesligaAtuando em casa, equipe aurinegra faz 1 a 0, gol de Adeyemi, e alcança a segunda colocação do Campeonato Alemão
O Borussia Dortmund vence o Wolfsburg, neste domingo (21), por 1 a 0, e assumiu a vice-liderança da Bundesliga. O único gol da partida foi marcado por Adeyemi, ainda no primeiro tempo.
Com o resultado, o Dortmund assume a segunda colocação do Campeonato Alemão, agora com dez pontos, dois atrás do líder Bayern. Já o Wolfsburg soma cinco, na 12ª posição.
Na próxima rodada, o Dortmund encara o Mainz 05, fora de casa, no sábado (27). Os Lobos, por sua vez, recebem o RB Leipzig.
O Dortmund não demorou muito para abrir o placar. Aos 20 minutos, após saída de bola errada, Adeyemi aproveitou a bobeada e acertou chute de fora da área. Aos 34, Beier teve a oportunidade de ampliar o marcador, mas mandou para fora de cabeça.
Na segunda etapa, o Wolfsburg teve a chance do empate. Koulierakis não aproveitou grande chance à frente do goleiro e perdeu o gol.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.