Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Borussia Dortmund vence e encosta no líder Bayern na Bundesliga

Borussia Dortmund vence e encosta no líder Bayern na Bundesliga

Atuando em casa, equipe aurinegra faz 1 a 0, gol de Adeyemi, e alcança a segunda colocação do Campeonato Alemão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Borussia Dortmund vence o Wolfsburg, neste domingo (21), por 1 a 0, e assumiu a vice-liderança da Bundesliga. O único gol da partida foi marcado por Adeyemi, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Dortmund assume a segunda colocação do Campeonato Alemão, agora com dez pontos, dois atrás do líder Bayern. Já o Wolfsburg soma cinco, na 12ª posição.

Na próxima rodada, o Dortmund encara o Mainz 05, fora de casa, no sábado (27). Os Lobos, por sua vez, recebem o RB Leipzig.

O Dortmund não demorou muito para abrir o placar. Aos 20 minutos, após saída de bola errada, Adeyemi aproveitou a bobeada e acertou chute de fora da área. Aos 34, Beier teve a oportunidade de ampliar o marcador, mas mandou para fora de cabeça.

Na segunda etapa, o Wolfsburg teve a chance do empate. Koulierakis não aproveitou grande chance à frente do goleiro e perdeu o gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar