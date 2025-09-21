Atlético completa um mês sem vitória, e torcida protesta no aeroporto

Atlético não vence há sete jogos, e torcedores conversam com Arana, Everson e Victor; veja o teor do bate-papo / Crédito: Jogada 10

Cerca de 10 torcedores ligados às organizadas do Atlético foram ao aeroporto de Confins, na Grande BH, nesta manhã (21), para cobrar o elenco por melhores resultados na temporada. Vale lembrar que o Galo perdeu para o Botafogo por 1 a 0, na noite do último sábado (20), no Nilton Santos, mesmo jogando com um a mais por todo o segundo tempo. Mesmo com um a mais, o Atlético sofreu um gol logo depois, nos acréscimos da etapa inicial, e sequer conseguiu o empate. De quebra, o Galo alcançou um mês sem vitória. A última, portanto, foi no dia 21/8: 1 a 0 sobre o Godoy Cruz. Desde então, são cinco derrotas e dois empates. Além disso, houve uma eliminação para o arquirrival Cruzeiro na Copa do Brasil e troca do técnico Cuca por Sampaoli.

Apenas dois jogadores do Atlético pararam para conversar com os torcedores: o goleiro Everson e o lateral-esquerdo Guilherme Arana. Além deles, o ídolo Victor Bagy, hoje diretor de futebol do Atlético, também parou para conversar com os fãs do Galo. Como foi a conversa De acordo com imagens e vídeos que circulam na Internet, a conversa durou cerca de dez minutos e foi acompanhada por seguranças do Atlético. Não há registros nem relatos de agressão física nem de ofensas. Os torcedores questionaram ainda se o elenco está rachado e exigiram que os jogadores mostrem mais empenho em campo. Alguns mais exaltados pediram até mesmo a saída de Hulk, talvez o maior ídolo da história do clube. “O que eu quero saber, não só eu, como todo mundo, é o que está acontecendo. Nós estamos com vocês até o fim, mas não queremos vocês na Série B. Nós queremos a Sul-Americana. Confiamos em vocês, faltam três jogos para ser campeão (na verdade, quatro). Lá na Argentina passamos uma vergonha do caramba, eles com um jogador a menos, perdeu um jogo e virou vergonha. Agora, três jogos seguidos tendo um a mais, não conseguindo fazer nada?”, pontuou um torcedor. Outro acrescentou:

“Se não for nós, que vocês forem correr, corram pelo sonho de criança, que vocês realizaram”. 7 Panorama no Brasileirão O lateral Guilherme Arana, por sua vez, reforçou que o elenco do Atlético está unido e focado em conquistar a Sul-Americana e evitar o rebaixamento do Galo. A equipe está em 13º no Brasileirão, com 25 pontos em 22 jogos. No entanto, o time pode comandado por Sampaoli pode se aproximar ainda mais do Z4 no complemento da rodada. “Já fui torcedor. Tenho um irmão que é torcedor (…) Cabe a mim, ao Everson, vamos repassar essa insatisfação. O grupo está ciente. Felizmente, a gente tem um tempo ainda (para reagir)”, comentou.