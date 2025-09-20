United vence o Chelsea com gol e expulsão de Casemiro na Premier League

United vence o Chelsea com gol e expulsão de Casemiro na Premier LeagueBruno Fernandes marca o 100º gol pelo clube e time chega à segunda vitória no Campeonato Inglês, enquanto Chelsea perde a invencibilidade
Em uma partida eletrizante, com dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, o Manchester United venceu o Chelsea por 2 a 1, neste sábado (20), em Old Trafford, pela 5ª rodada da Premier League. Bruno Fernandes, que chegou ao 100º gol com a camisa dos Red Devils, e Casemiro marcaram os gols da vitória. O goleiro Robert Sánchez deixou os visitantes com um a menos com quatro minutos, enquanto o volante brasileiro recebeu o segundo amarelo nos acréscimos da primeira etapa. O zagueiro Chalobah descontou para os Blues na reta final da partida.
Dessa maneira, o triunfo dá um alívio ao United neste início turbulento de temporada e traz um pouco mais de tranquilidade para o técnico Ruben Amorim. Esta foi somente a segunda vitória em cinco jogos na Premier League e o time subiu da 17ª para a 9ª posição, chegando a sete pontos, apenas um atrás do próprio Chelsea.
Por outro lado, os Blues, que vinham começando a temporada de forma sólida, perderam a invencibilidade na Premier League e chegaram à terceira partida consecutiva sem vencer. Campeão do Mundial de Clubes, o Chelsea também estreou com derrota na Champions, perdendo por 3 a 1 para o Bayern de Munique, na Alemanha. Com oito pontos em cinco jogos, o time se distancia da liderança, ficando sete pontos atrás do Liverpool.
A BIG #PL winDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags