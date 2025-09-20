Cristiano Ronaldo brilha e Al-Nassr goleia o Al-Riyadh

Mais um dia comum na Arábia Saudita. Com dois gols de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr venceu o Al-Riyadh por 5 a 1, neste sábado, 20, em Riad, na partida de encerramento da 3ª rodada do Campeonato Saudita. Além de CR7, o outro português João Félix também se destacou com outros dois gols marcados, enquanto Coman, ex-Bayern, completou a goleada. Pelo lado dos visitantes, Mamadou Diallo anotou o gol de honra.

Com o resultado, o Al-Nassr manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Saudita e manteve a liderança com nove pontos em três jogos. Além disso, o time comandado pelo técnico português Jorge Jesus leva vantagem sobre o Al-Ittihad no saldo de gols (11 a 6).