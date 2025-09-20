Com um jogador a menos, Botafogo vence o Atlético-MG e dorme no G4 do Brasileirão

Primeiro tempo: Galo melhor e Botafogo com um jogador a menos

Mesmo jogando no Nilton Santos, o Botafogo não conseguiu se impor diante do Atlético-MG. O Glorioso tomou a iniciativa da partida, mas sem inspiração, pouco assustou o goleiro Everson. Já o Galo, apostando em transições rápidas, foi muito mais perigoso. Os visitantes finalizaram quase o triplo de vezes do que os donos da casa. (8 a 3). Em uma dessas, Reinier acertou a trave, após tabelar com Hulk.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Chris Ramos foi expulso após o VAR recomendar o cartão vermelho ao atacante por cotovelada em Igor Gomes. Os cartões dominaram a primeira etapa, tendo em vista que cinco jogadores foram advertidos pelo árbitro Flavio Rodrigues de Souza.

Segundo tempo: Glorioso marca no início e controla o Galo

Com um jogador a mais, o técnico Jorge Sampaoli realizou substituições no intervalo tornando o Atlético-MG mais ofensivo. Entraram Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, mas quem marcou foi o Botafogo, logo aos 2 minutos. Montoro recebeu pela esquerda, driblou Natanael e cruzou na medida para Santiago Rodríguez, que acertou uma linda cabeçada, sem chances de defesa para o goleiro Everson.