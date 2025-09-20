Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Braga leva caso à Fifa por dívida do Botafogo envolvendo Artur Jorge

Portugueses estão sem qualquer resposta do Glorioso há mais de um mês e, por isso, resolveram buscar os caminhos legais receber quantia pendente
O Braga decidiu entrar com uma ação na Fifa contra o Botafogo em decorrência de uma dívida de cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões, na atual cotação) referente à última parte da multa rescisória pela saída do técnico Artur Jorge.

De acordo com informações da ESPN, o clube português está há mais de um mês sem receber qualquer resposta do Glorioso. Em razão do silêncio, portanto, resolveu buscar ajuda legal para tentar receber o valor restante.

Essa não é a primeira vez que o Botafogo atrasa esse tipo de pagamento. Em 2024, o clube já havia demorado para pagar a primeira parcela da multa, que foi quitada somente após pressão dos portugueses nos bastidores.

Artur Jorge teve uma passagem vitoriosa pelo Botafogo ao conquistar o Brasileirão e a Libertadores em 2024. Desde janeiro de 2025, ele está no comando do Al Rayyan, do Catar, com contrato até o fim de 2027.

