Braga leva caso à Fifa por dívida do Botafogo envolvendo Artur Jorge

Portugueses estão sem qualquer resposta do Glorioso há mais de um mês e, por isso, resolveram buscar os caminhos legais receber quantia pendente

O Braga decidiu entrar com uma ação na Fifa contra o Botafogo em decorrência de uma dívida de cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões, na atual cotação) referente à última parte da multa rescisória pela saída do técnico Artur Jorge. De acordo com informações da ESPN, o clube português está há mais de um mês sem receber qualquer resposta do Glorioso. Em razão do silêncio, portanto, resolveu buscar ajuda legal para tentar receber o valor restante.